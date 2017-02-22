Renault yeni yarış otomobili R.S.17’yi tanıttı

Aralarında BP, Castrol ve MAPFRE’nin de yer aldığı yeni ortakları da ön plana çıkaran söz konusu lansman aynı zamanda Renault Sport marka kimliğini de ilk kez gözler önüne serdi. Bu yeni marka kimliği Renault Sport Racing ve Renault Sport Cars arasında daha güçlü bir bağ oluşturmak üzere tasarlandı.

Gücünü Renault Sport Racing’e ait R.E.17 motordan alan R.S.17 modelinde R.S.16’dan alınıp aktarılan her hangi bir parça bulunmuyor. Ekip, Formula 1’in en son yönetmeliklerini tam anlamıyla karşılayabilmek için her şeye sıfırdan başladı. Söz konusu araç Enstone, İngiltere ve Viry-Châtillon, Fransa’da Renault Sport Racing tarafından sıfırdan tasarlanan ilk Formula 1 otomobili olma özelliğini taşıyor.

Aracın lansman etkinliğinde Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas; Başkan Jérôme Stoll ve Renault Sport Racing İdari Direktörü Cyril Abiteboul ile birlikte Renault Sport Formula 1 Takımının üst düzey yönetimi, sürücüler ve Renault Sport Racing Özel Danışmanı Alain Prost da hazır bulundu.

R.S.17 modelini, yarış sürücüleri Nico Hülkenberg ve Jolyon Palmer tanıttı. Üçüncü ve yedek sürücü Sergey Sirotkin de ismi duyurulanlar arasındaydı.

Araç #RS17Launch etiketiyle lanse edildi.

2017 Renault Sport Akademisi’nin kadrosu da her biri 2017 boyunca Renault Sport Racing tarafından desteklenecek olan Jack Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer ve Sun Yue Yang isimleriyle teyit edildi. Jack GP3 Serilerinde; Max, Jarno ve Sun ise 30 araçlık tarihi Formula Renault Eurocup’ta mücadele edecek.