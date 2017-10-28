Renault’nun hafif ticari sınıfındaki kozu Master Kamyonet

Renault, Master Panelvan ve Master Minibüs versiyonları ile rakipsiz bir seri sunan ürün gamını Master Kamyonet ile güçlendiriyor. Sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra Master Kamyonet, ferah ve konforlu bir kabine sahip. Optimum görüş alanı, ayarlanabilir sürüş pozisyonu, ergonomik kumandalar, çok sayıda ve kolay erişilebilir saklama gözü ile Master, mobil bir ofisi çağrıştırıyor.

Master Kamyonet’in şasi kabin ve sac kasa olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Ayrıca farklı uzunluklarda, 3,5 ton yükleme kapasitesine sahip tek ve çift kabin seçenekleri mevcut. Tek kabin versiyonlarındaki arkadan itiş, daha iyi yük çekiş performansı sağlıyor. Ayrıca 1.814 kg’ye kadar istiap haddi ile Master Kamyonet, bu alanda rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.

Master Kamyonet, Elektronik Denge Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Römork Savrulma Önleyici ve Extended Grip (Yol Tutuş Desteği) gibi önemli güvenlik donanımları ile ön plana çıkıyor.

2.3 dCi 125 bg dizel motor ve 6 ileri manuel vites kutusu ile satışa sunulan Master Kamyonet’in şasi kabin versiyonları 82.700 TL’den, sac kasa versiyonları ise 86.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault Profesyonel: Profesyonellerin gereksinimlerine birebir cevap

Renault, profesyonel müşterileri nezdindeki satış politikasını, dünyanın yirmi ülkesinde başlattığı Renault Profesyonel ile Türkiye’de de sürdürüyor. Profesyonel müşteriler için “tek merkez” kavramı temelinde oluşturulan Renault Profesyonel yapılanması, müşterilerin bütün gereksinimlerine pratik ve etkin bir çözüm getiren ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor.

Renault, hafif ticari araç sahiplerinin beklentilerini karşılamak için Renault Profesyonel ile sadece onlara özel, ayrı bir satış ve satış sonrası hizmet noktası sunuyor. Hafif ticari araç müşterilerinin mesleki beklenti ve gereksinimlerine en uygun çözümlerle, konusunda uzman ekip ve özel hizmetler Renault Profesyonel’de buluşuyor. Renault Profesyonel, Türkiye’de şu an 27 noktada müşterilere hizmet veriyor.