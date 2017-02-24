Renult, Alpine ve Dacia yeni otomobillerini sergileyecek

Cenevre’de prömiyeri gerçekleştirilecek olan Yeni Captur, artık daha da sıra dışı bir stil ve yeni teknolojiye sahip. Yeni Koleos ve Alaskan, Cenevre Otomobil Fuarı’nı takiben Avrupa pazarında 2017’de pazara sunuluyor olacak.

Avrupa’nın öncü ve lider elektrikli otomobil markası olan Renault, Cenevre için bir elektrikli otomobil sürprizi hazırlıyor.

Alpine, Cenevre Otomobil Fuarı ile geri dönüyor ve yepyeni seri üretim modelinin dünya prömiyeri ile geri dönüşünü kutluyor.

Dacia Yeni Logan MCV Stepway’ive yeni limited edition serilerini lanse ediyor.