Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey. Takip Et @Ayse_AydogmusTüm Ayşe Aydoğmuş Haberleri
BENZER HABERLER
- Renult, Alpine ve Dacia yeni otomobillerini sergileyecek
- Yüzde 100 milli tramvay geliyor
- Dacia, yeni otomobili Logan MCV Stepway’i tanıttı
- Renault yeni yarış otomobili R.S.17’yi tanıttı
- Elektrikli otomobillerin büyüleyici gelişimi
- Peugeot, Opel'i satın alıyor!
- En iyi 15 kompakt otomobil
- Otomobilinizi akıllı otomobil yapacak beş harika araç!
- İşte 2016'nın en güzel konsept otomobili
- Tesla meraklıları Model 3'teki rezervasyonları iptal ediyor
- Hem bor hem de elektrikle çalışan otomobil geliyor!
- Rolls-Royce Couture koleksiyonu duyuruldu
- 2017'de tanıtılan en çılgın konsept otomobiller!
- 50 Apple çalışanı bu akıllı cihazı geliştirmek için şirketi terk etti
- 40 bin araç sahibine müjde!
- Renault, 2016'da dünya satış rekoru kırdı
YORUMLAR