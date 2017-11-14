Resident Evil 7: Not A Hero'nun sistem gereksinmeleri açıklandı!

Resident Evil serisi nihayet köklerine döndü. Yapım, iik üç oyundaki çizgisini, yeni first-person motorunu kullanarak tekrar yakaladı. Manson cinayetleri ile aşırı benzerlik gösteren senaryosu ve daha da aşırı korku-şiddet-gerilim ögeleri ile Resident Evil 7, muazzam bir başarı elde etti.
Doğal olarak Resident Evil 7, bir genişleme paketi ile ödüllendirildi. Peki yeni oyunun PC sistem gereksinimleri nasıl konumlanacak? Karşınızda sorunun cevabı duruyor:
Asgari Sistem Gereksinimleri
CPU: Intel Core i5-4460, 2.70GHz veya AMD FX-6300 veya üsyü
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2GB Video RAM
İşletim Sistemi: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)http://gamesystemrequirements.com/
Yazar: Barış Terun Takip Et @teknolojiokuTüm Barış Terun Haberleri
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