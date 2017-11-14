Resident Evil 7: Not A Hero'nun sistem gereksinmeleri açıklandı!

Gerilim oyunu türünden eleştirmenlerden tam puan alan Resident Evil 7'in genişleme paketinin sistem gereksinimleri belli oldu.

14/11/2017 19:30

Resident Evil serisi nihayet köklerine döndü. Yapım, iik üç oyundaki çizgisini, yeni first-person motorunu kullanarak tekrar yakaladı. Manson cinayetleri ile aşırı benzerlik gösteren senaryosu ve daha da aşırı korku-şiddet-gerilim ögeleri ile Resident Evil 7, muazzam bir başarı elde etti.

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Doğal olarak Resident Evil 7, bir genişleme paketi ile ödüllendirildi. Peki yeni oyunun PC sistem gereksinimleri nasıl konumlanacak? Karşınızda sorunun cevabı duruyor:

Asgari Sistem Gereksinimleri

CPU: Intel Core i5-4460, 2.70GHz veya AMD FX-6300 veya üsyü
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2GB Video RAM
İşletim SistemiWINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT)

 

Önerilen Sistem Gereksinimleri

CPU: Intel Core i7-3770 3.4GHz ya da AMD dengi
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB VRAM
İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)http://gamesystemrequirements.com/
Saklama Alanı: 24 GB
 

    Yazar: Barış Terun

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