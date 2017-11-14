Resident Evil 7: Not A Hero'nun sistem gereksinmeleri açıklandı!

Resident Evil serisi nihayet köklerine döndü. Yapım, iik üç oyundaki çizgisini, yeni first-person motorunu kullanarak tekrar yakaladı. Manson cinayetleri ile aşırı benzerlik gösteren senaryosu ve daha da aşırı korku-şiddet-gerilim ögeleri ile Resident Evil 7, muazzam bir başarı elde etti.

Doğal olarak Resident Evil 7, bir genişleme paketi ile ödüllendirildi. Peki yeni oyunun PC sistem gereksinimleri nasıl konumlanacak? Karşınızda sorunun cevabı duruyor:

Asgari Sistem Gereksinimleri