Resident Evil 7'nin yeni içeriği duyuruldu!

Öncelikle oyunu bitirmemiş olanlar için ufak bir spoiler uyarısı yapalım. Resident Evil 7, bir korku oyunundan çok daha fazlasıydı. Baker ailesinin başına gelen trajedi iyi bir şekilde resmedilmiş ve oyun sonlarına doğru karşımıza çıkan sürprizlerle Resident Evil 7'yi bitirmiştik.

Oyunun çıkacak yeni eklentisiyse hem devam hikayesi hem de eksik parçaları giderir nitelikte olacak. Not a Hero içeriği için bugün yeni bir video daha yayınlandı. Bu videoda oyunun en çılgın karakterlerinden biri olan ve ana oyunda ne olduğunu bilmediğimiz Lucas'ı görüyoruz. Anlaşılan geride bıraktığımız karakter bu sefer de Chris'in başına bela olacakmış gibi duruyor. Bu video ile birlikte ayrıca oyunun Gold Edition sürümü duyuruldu.

Ana oyun ve Banned Footage Vol.1 ve Vol.2 içeriklerini barındıracak olan bu sürümde ayrıca End of Zoe isimli yeni bir içerik göze çarpıyor. Videoda da bazı kesitlerini gördüğümüz bu içerikte Zoe karakterine neler olduğunu görme şansına erişeceğiz. Zaten videoda yeni ve gizemli bir karaktere de yer verilmiş. Oyuna sahip olan herkesin bedava olarak indirebileceği Not a Hero içeriği 12 Aralık 2017'de çıkacak. Videoya aşağıdan izleyebilirsiniz.