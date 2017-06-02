Rise of the Tomb Raider'a gelen güncelleme uçuruyor!

Düşük özellikli pc sahiplerine müjde. Detaylar haberimizde!

02/06/2017 15:30

Oyun dünyasının en ünlü karakterlerinden Lara Croft, Yani Tomb Raider seerisinin ana karakteri, son iki oyunda seriyi baştan başlatmış, PC ve Xbox platformlarında Uncharted hissine yakın bir deneyim sunmuştu. Rise of the Tomb Raider'la grafiksel olarak şölen yaşatan oyun, performans sıkıntıları ile de can sıkıyordu.

Gece Gölgenin Rahatına Bak telif kurbanı!

Bugün Nixxes, Rise of the Tomb Raider için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte Rise of the Tomb Raider'ın DirectX 12 performansı, CPU ağırlıklı sahnelerde %40'a varan artış sergiliyor.

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Özellikle AMD Ryzen işlemcilerin performansını ciddi derecede arttıran yeni güncellemeden sonra, oyunu performans sorunları yüzünden daha önce oynayamayan oyunculara oyuna bir şans daha vermelerini tavsiye ediyoruz!

    Yazar: Berk İşçimen

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