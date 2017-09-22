Robotlar için kas üretildi!

'nden mühendisler, insan benzeri robot geliştirme konusunda dev bir adım attı.liderliğindeki bir grup mühendis, 3D yazıcılarla üretilebilen sentetik yumuşak kas üretti.Doğal bir kastan 15 kat daha büyük olan ve kendi ağırlığının bin katını taşıyabilen kasla ilgili çalışmadergisinde yayınlandı.dedi.Araştırmanın başyazarıde,ifadelerini kullandı.