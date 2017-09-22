Robotlar için kas üretildi!

Robot geliştirmede bir adım daha ileriye gidildi. Columbia Üniversitesi'nden mühendisler, robotlar için gerçeğe çok yakın kas geliştirdi.

22/09/2017 18:30
Columbia Üniversitesi'nden mühendisler, insan benzeri robot geliştirme konusunda dev bir adım attı. Hod Lipson liderliğindeki bir grup mühendis, 3D yazıcılarla üretilebilen sentetik yumuşak kas üretti.1506085983_beinghumanteasericonicenglrg.jpg   Doğal bir kastan 15 kat daha büyük olan ve kendi ağırlığının bin katını taşıyabilen kasla ilgili çalışma Nature Communications dergisinde yayınlandı. Lipson, Robot zekası üretiminde büyük atılımlar yapılıyor, ancak vücutları hâlâ ilkel. Gerçek insana benzer robotlar üretiminde kalan son engellerden birini de aştık. dedi. 1506085993_kyjhaefgjdemjqlvp66c.jpg   Araştırmanın başyazarı Aslan Miriyev de, Böylece robotlar itmek, çekmek, eğilmek, dönmek ve ağırlık kaldırmak gibi eylemleri yerine getirebilir. Elde ettiğimiz şey, gerçek bir kasta var olana en yakın ürün. ifadelerini kullandı.

    Yazar: Berk İşçimen

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