Robotların yaptığı ayakkabılar satışa çıkıyor

Almanya'da inşa edilen robot fabrikası Adidas, artık tamamen işlevsel ve halka satılacak ilk Speedfactory ayakkabısını yapmaya hazır. Adidas, Speedfactory'nin robotlarını, dünyanın en büyük metropollerinden altısı için özel olarak tasarlanmış bir dizi Adidas Made For (AM4) üretiminde kullanmayı planladığını açıkladı. AM4LDN olarak adlandırılan ilk ayakkabı Londra için hazırlandı ve 19 Ekim'de şehirde satışa sunulacak. 26 Ekim'de AM4PAR (Paris) satışa sunulacak ve hemen ardından diğer dört model AM4LA (Los Angeles), AM4NYC (New York City), AM4TKY (Tokyo) ve AM4SHA (Şangay) 2018'de ortaya çıkacak.

AM4 modelleri hafif ve sporcu verileriyle en konforlu şekli ortaya çıkarmak için tasarlanmış. Speedfactory'nin robot işçilerinin neler yapabileceklerini görmek istiyorsanız, Futurecraft M.F.G'yi kontrol edin. Tesisin ilk modeli, ancak genel olarak kamuya açıklanmamıştı.

Şirketin Atlanta'daki ikinci robot fabrikası, Alman kardeşinin kentin özel ayakkabılarını imal etmesine yakında yardımcı olacak. Aynı zamanda şirket, ünlü sporcular için modeller tasarladığı gibi, bireyler için de tasarlanmış ayakkabıları yapabilir.