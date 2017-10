Rockstar Games, GTA Online desteğini azaltıyor!

Rockstar Tasarım direktörü Imran Sarwar'ın bir röportajında, geçmişe ve geleceğe dair pek çok konu konuşuldu. Konuşmada en dikkat çeken GTA V’e yeni bir tek oyunculu DLC’nin gelmesinin pek olası olmadığı. Sarwar, Bir şirket olarak tek oyunculu oyunları çok seviyoruz. Hikaye anlatımı ve kocaman bir dünyaya dalma duygusuna kesinlikle inanıyoruz, bu konuda çok oyunculu oyunlar tek oyunculu oyunlarla yarışmıyor. dedi.

GTA V’te yer alan tek kişilik mod kesinlikle büyük ve de eksiksiz, üç karakterin iç içe geçtiği bir hikaye. Oyunun online tarafı ise çok fazla potansiyele sahipti, ancak bu potansiyeli sürekli sağlamak şirketin büyük bir zamanını alıyor ve Red Dead Redemption 2 gibi diğer oyunlar da tek oyunculu moda yönelmemizi engelliyor. diyen Sarwar, yine de gelecekte tek oyunculu modla ilgili DLC’ler çıkarabileceklerini belirtti. Bu DLC’ler muhtemelen GTA V için olmayacaktır.

GTA’nın her zaman çok karmaşık bir süreçten geçtiğini ve bunun haliyle zaman ve kaynak gerektirdiğini belirten Sarwar, tek oyunculu açık dünya oyunlarını her zaman sevdiklerini belirtti. Sarwar’ın açıklamaları GTA Online’a yapılan desteğin de azalacağını gösteriyor. Red Redemption 2 piyasaya sürüldüğünde GTA Online güncellemelerinin daha az sıklıkta olabileceğini belirten Sarwar, bu ifadeleri ile GTA V’in yavaş yavaş sonunun geldiğini gösterdi.