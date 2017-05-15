Root'lu Android cihazlarına büyük şok!

Kullanıcılarına geniş bir kişiselleştirme imkanı sunan Android, Root işlemi ile bu kişiselleştirme işlemini doruk noktasına çıkarıyordu. Android cihazlara Root yaparak, cihazın kök dosyalarına erişim izni vermiş oluyorsunuz. Hackerlara davetiye çıkaran Root işleminini gerçekleştirirseniz, cihazınız garanti dışı da kalıyor.

Popüler çevrimiçi dizi/film içerik sağlayıcısı Netflix, Root'un önüne geçmek için ilginç bir yol izledi. Netflix, sürüm 5.0.4 güncellemesi ile artık Root'lu Android cihazlarda çalışmıyor. Bunun sebebi olarak ise Widevine DRM'in Root işlemi ile kırılabilme ihtimali olarak gösteriliyor.

Root'lu Android cihazlarında eğer Widevine DRM'de bir güvenlik açığı oluşursa, Netflix'in tüm içerikleri 4K formatında internete korsan olarak servis edilebilir. Netflix de bu riski almak yerine zaten garanti kapsamından çıkan Root'lu cihazlara verdiği desteği kesme kararı aldı.

Eğer Root'lu Android cihazınızdan Netflix izliyorsanız son güncelleme ile maalesef ki izleyemeyeceksiniz. Netflix izlemeye devam etmek için cihazınızın Root'unu kaldırmanız gerekiyor.