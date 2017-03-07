Rus Büyükelçi'yi öldüren kişinin iPhone kilidi hala açılamadı!

2016 yılının sonlarına doğru hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u vuran kişinin kullanmış olduğu iPhone 4s model telefonu delil olarak kullanılmuştı. Ancak iPhone 4s'in kilidi açılamamış ve bu durum için Apple'dan yardım isteneceği gündeme gelmişti.

Olayın üzerinden 3-4 ay geçmesine rağmen hala iPhone 4s'in kilidinin açılamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Apple'ın İstanbul'daki Türkiye temsilciliğine başsavcılık bir yazı gönderdi. Yazıda; katilin iPhone 4s model telefonunun şifresinin çözülmesinin çok önemli olduğu, içerisindeki bilgilerin araştırma için önem arz ettiğini arz ettiği yer aldı.

Aktarılan bilgilere göre; katil, iPhone 4s'ten Gmail, Facebook ve Twitter hesaplarına giriş yapmış. Savcılık da bu platformlardan bir bilgi elde etmek için telefonun şifresinin çözülmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak FBI da benzer bir durum için Apple'dan yardım istemiş ancak Apple kullanıcı gizliliğini ihlal etmemek için FBI'a yardım etmemişti. Bakalım Apple, Türkiye'ye iPhone 4s'in şifresini çözmek için yardım edecek mi?

