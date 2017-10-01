Ruslar Facebook'u ülkeden çıkarıyor!

Rusya Facebook'tan çok şikayetçi!

01/10/2017 15:30

Rusya, Facebook’un yerel kişisel veri saklama yasalarına uymadığı takdirde önümüzdeki yıl ülke genelinde engelleneceğini açıkladı.

Rusya’nın haberleşme gözlemcisi Roskomnadzor’dan gazetecilere verilen demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan ve Eylül 2015’ten itibaren uygulanan yasaya Facebook’un uyması gerektiğini belirtti.

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Rus vatandaşlarının kişisel verilerini Rus sunucularına depolamasını gerektiren yasaya uyulmadığı takdirde, Facebook’un ülke genelinde engelleneceği açıklandı.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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