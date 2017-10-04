Rusya ve Suudi Arabistan'dan dev teknoloji anlaşması

Bir Rus maden fonunun Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan’ın teknolojiye yatırım yapmak için 1 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı planladığını söyledi.

Ortak girişim, Kral Salman tarafından bu hafta Moskova'ya yapacağı ilk Rusya ziyareti sırasında imzalanması beklenen bir dizi anlaşmanın içinde yer alacak.

Diğer anlaşmalar arasında, enerji projelerine yatırım yapmak için 1 milyar dolarlık bir fon ve tıkanıklığı gidermek üzere Moskova'da yeni bir Suudi yatırımı yer alıyor.

Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) genel başkanı Kirill Dmitriev, bir basın açıklamasında, iki ülkenin Rusya ile Suudi Arabistan arasında sinerji alanları arayacaklarını ve "benzersiz teknolojilerini" kullanmayı amaçladıklarını söyledi.

Havalandırma için desalinasyon teknolojileri ve enerji verimliliğini belirtti ve aynı zamanda internetle ilgili hizmetler ve ürünler konusunda uzmanlaşmış olan Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex'i vurguladı.

Dmitriev, "Yandex, bizim için ilginç bir şirkettir çünkü zaten Ortadoğu ve Türkiye'de mevcut ve Google pazarını büyük bir farkla yenen bir arama motoru var" dedi.

Fon ayrıca, Rusya ve Suudi dışında bulunan ilgili yatırımlara da bakacaklarını da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın ana egemen servet fonu olan Public Investment Fund, Japon şirketi ve diğer büyük yatırımcılarla kurulmuş teknoloji odaklı bir özel sermaye fonu olan SoftBank Vision Fund'a zaten yatırım yaptı.