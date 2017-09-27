Rusya'dan Bitcoin kararı!

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rusya’da sanal para birimi Bitcoin ile ödemelerin yasallaşmayacağını bildirdi. Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Moiseyev, ülkedeki düzenleyicilerin, Bitcoin’le ödemelerin yasaklanacağına dair şüphesinin bulunmadığını belirtti.

Blockchain teknolojilerine yönelik yasallaştırma süreci üzerinde ise çalışmaların devam ettiğini belirten Moiseyev, Ancak Bitcoin ile ödemeler Rusya’da yasallaşmayacak. dedi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, kripto paraların varlığını reddetmenin imkansız olduğunu vurgulayarak, yıl sonuna kadar kripto paraların Rusya’daki ticaretini düzenleyen yasanın hazır olacağını söylemişti.