Saatlerce oyun oynamanın insana verdiği zararlar!

Bazı oyuncular bu oyunu abartıyorlar ve sonucu ölüme varan sağlıksız durumlarla baş ediyorlar.

17/06/2017 14:00

Dünya'da oyun oynama işini abartan milyonlarca insan var, bu sebeple de herkesin içine girdiği tehlikeli durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Saatlerce oyun oynayıp, eğlence uğruna mahvedilen bedenler, büyük sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. 

KALBİNİZ ZARAR GÖREBİLİR!

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Bir habere göre 32 yaşındaki oyun bağımlısı, gittiği internet kafede geçirdiği 3 günün ardından ölü bulundu. Oyun bağımlısı, 6 Ocak 2015’te oturduğu bilgisayar başında harcadığı saatlerin onu ölüme götürdüğünün farkında bile değildi. 

    Yazar: Berk İşçimen

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