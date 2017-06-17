Saatlerce oyun oynamanın insana verdiği zararlar!

Dünya'da oyun oynama işini abartan milyonlarca insan var, bu sebeple de herkesin içine girdiği tehlikeli durumlar hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Saatlerce oyun oynayıp, eğlence uğruna mahvedilen bedenler, büyük sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor.

KALBİNİZ ZARAR GÖREBİLİR!

Bir habere göre 32 yaşındaki oyun bağımlısı, gittiği internet kafede geçirdiği 3 günün ardından ölü bulundu. Oyun bağımlısı, 6 Ocak 2015’te oturduğu bilgisayar başında harcadığı saatlerin onu ölüme götürdüğünün farkında bile değildi.