Sadettin Teksoy, Stranger Things 2'de!

Netflix'in en popüler yapımlarından Stranger Things 2 bugün itibariyle tüm sezon olarak Netflix üzerinden resmen yayınlandı. Netflix Türkiye, ülkemizde oldukça ses getirebilecek efsanevi bir isime ev sahipliği eden bir video ile karşımıza çıktı.

Ünlü Türk sunucu, araştırmacı gazeteci ve program yapımcısı Sadettin Teksoy, Hawkins'teki gizemi araştırmak için yola çıkıyor. Hawkins'te her şey gittikçe tuhaf bir hal almıştır.

Araştırmacı gazeteci Sadettin Teksoy, Hawkins'te yaşanan bu Stranger Things gizemini çözmek için olay yerine gidiyor. Ve tabiki ortaya gayet güzel ve ilginç görüntüler çıkıyor. Tabiiki Sadettin Teksoy farkı ve kalitesiyle. Lafı çok uzatmadan bu görüntülerle sizi başbaşa bırakıyoruz.