Saf Android ile çalışan en iyi akıllı telefonlar (2017)

Android akıllı telefon üreticilerinin birçoğu, cihazlarına kendi arayüzünü ekleyerek kullanıcılarına sunuyor. Bazıları ise Google’ın mobil işletim sistemi Android’i saf haliyle, yani hiç değiştirmeden telefonlarında kullanıyor.

Sizlere bu haberimizde, saf Android ile çalışan en iyi akıllı telefonların bir listesini sunacağız. Aşağıda ve sonraki sayfalarımızda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Essential Phone

Essential Phone oldukça iyi donanım ve şık modern tasarım ile geldi. En iyi özelliği şüphesiz ki, çerçevesiz tasarım ve modüler oluşu ancak, telefonun bir özelliği de stok Android arayüzü. Essential'ın CEO'su olan Andy Rubin, ayrıca Android’in kurucularından biri.