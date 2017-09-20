Safari 11 yayınlandı!

Apple, dün hazırlamış olduğu tüm güncellemeleri birer birer yayınladı. iOS 11, watchOS 4 ve tvOS 11'in yanında beklenen macOS High Sierra güncellemesi maalesef ki yayınlanmamıştı. Ancak Apple, macOS High Sierra ile gelecek olan Safari 11 güncellemesini macOS Sierra sahipleri için indirime sundu.

Safari 11 güncellemesi ile tarayıcı mac'te Chrome'dan çok daha stabil ve daha hızlı bir şekile çalışıyor. Gizliliği Google'a göre çok fazla önem veren Apple, Safari 11 ile kullanıcıların internette izlenme sorununu ortadan kaldırıyor.

25 Eylül tarihinde yayınlanacak olan macOS High Sierra güncellemesi öncesi Mac App Store'dan Safari 11 güncellemesini indirebilirsiniz.

Safari 11 ile gelen yenilikler

Çoğu web sitesinde sesli ortamların otomatik olarak oynatılmasını durdurur

Okuyucu, içerik engelleyiciler, sayfa büyütme ve otomatik oynatma ayarlarının web siteleri için ayrı ayrı veya tüm web siteleri için birden yapılabilme özelliğini ekler

Kişiler kartlarından otomatik doldurma doğruluğunu artırır

HTML videoları ve sesleri için güncellenmiş ortam denetimleri içerir

Performans ve verimliliği artırır