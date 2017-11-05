Sahibinden.com Ar-Ge merkezi olarak onaylandı!

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, gelişmiş altyapısı ve uzman yazılım kadrosuyla güçlü bir teknoloji şirketi olan Sahibinden.com, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak onaylandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, yeni teknoloji üretimi konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın taşıdığı vizyonu paylaştıklarını ve bu doğrultuda Ar-Ge merkezini hayata geçirdiklerini bildirdi.

İnsan kaynağına önem veren, sürdürülebilir inovasyon ikliminin oluşturulduğu yapılanmaların teknoloji üretimine büyük katkısı olduğunu belirten Ertaş, Teknoloji tarih boyunca dünyayı değiştiren en önemli dinamik oldu. Ancak tarihin hiçbir diliminde bugünkü kadar hızlı ilerlemedi. Şu bir gerçek ki gelecekte ülkelerin rekabetçi gücünü belirleyecek en önemli etken teknoloji olacak. Türkiye’nin elektronik ticaret alanında lider kurumlarından biri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Ar-Ge merkezimizi hayata geçirdik. Ar-Ge merkezimiz teknolojiye dayalı yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanmasında önemli katkı sağlayacak. Mevcut Ar-Ge personelimiz ile birlikte toplam 100’ün üzerinde mühendis ile merkezimizin odağında şu an 13 proje var. Hedefimiz fark yaratan, inovatif, ulusal ve uluslararası arenada ses getiren projeleri üretebilmek. değerlendirmesinde bulundu.

Ertaş, sahibinden.com'da sundukları hizmetlerine makine destekli öğrenme, yapay zeka, imaj işleme teknolojilerini daha fazla entegre ettiklerini ve teknoloji üretiminde ana unsurun yetişmiş insan gücü olduğunu belirterek, Türkiye'nin ileri teknoloji üretmek adına büyük bir potansiyele olduğunu, Türkiye'nin dijital çağın kalifiye iş gücüne daha fazla sahip olması ve ondan yararlanması adına sahibinden.com olarak daha fazla sorumluluk almaya devam edeceklerini vurguladı.