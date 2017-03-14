Android'de sahte Antivirüs virüsüne dikkat!

Siber suçlular bu kez hem yetişkin sitelerini hem de antivirüs yazılımlarını istismar ederek, Android işletim sistemli cihazlara zararlı yazılım bulaştırmaya odaklanıyor.

“Android/FakeAV.E“ olarak etiketlenen sözkonusu zararlı yazılım, gerçeğine yakın şekilde taklit edilmiş yetişkin video sitesi Pornhub’ın telefon uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Uygulama telefona indirilip başlatıldığında pornografik videolar göstermek yerine kullanıcıya önce cihazın ‘virüs kontrolü‘ yapması gerektiğini belirten bir mesaj gösteriyor.

‘Tamam‘ dendikten sonra bu kez sahte bir antivirüs uygulaması gösteriliyor ve bir tarama işlemi başlatılıyor. Oysa bu bir aldatmaca. Bu sırada zararlı yazılım cihaza sızıyor ve çalışmaya başlıyor.

Sahte tarama sonrası cihazın ‘tehlikede‘ olduğu bilgisi paylaşılıyor ve telefonun çalışması engelleniyor. Ardından, kilitlenen telefonun tekrar işler hale gelebilmesi için antivirüs yazılımının ücretli olarak yükseltilmesi gerektiği belirtiliyor. Ya da yasal bazı sorunlar bahane edilerek 100 dolar para isteniyor.

Virüsten korunmak için verilerinizi yedekli tutun. Telefon numaraları, önemli bilgiler ve fotoğraflarınızı bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Zararlı yazılımlardan korunmak için de mutlaka mobil güvenlik yazılımı kullanın.