Sahte Galaxy S8 gerçeğini aratmayacak

Weibo, Çin teknoloji dünyasına bir şekilde en hızlı bağlantımız diyebiliriz. Çin'deki insanlar bu mikroblog sitesi (Twitter'ın Çince versiyonu) ile sınırlı olduğundan, bütün sızıntılar ve haberler buradan paylaşılıyor. Daha dün, Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Note 7 ‘nin yan yana bir fotoğraf karşılaştırmasını gördük. Bazı insanlar photoshop olduğunu söylüyor. Weibo'da yayınlanan her şeyin gerçek olduğuna inanmıyoruz, ancak, bu yeni yayınlanan fotoğraflar oldukça ilgi çekici görünüyor.

Henüz tanıtılmayan Samsung Galaxy S8'in sözde klonuna ait görseller Weibo üzerinden yayınlandı. Görüntüler Çin'den geliyor ve klonun gerçek üründen önce çıktığına şaşırmadık. Çünkü Çinli üreticiler bunu hep yapıyor. Bunun gerçek olduğunu söylemiyoruz ama aynı zamanda komik ve sinir bozucu. Bu komik bir mesele ancak, bu büyük sızıntı klon eğer gerçekten Galaxy S8'in tam bir kopyasıysa Güney Koreli teknoloji devi için can sıkıcı olabilir.

Sahte Samsung Galaxy S8 daha önceki sızdırılmış olandan biraz farklı görünüyor ancak, telefon yine tanıdık Samsung yapısına sahip. İnce çerçeveler, yuvarlak kenarlar, arka kısımdaki parmak izi algılayıcı ve eksik Ana Sayfa düğmesi bize geçtiğimiz günlerde sızdırılan sahte Galaxy S8'i hatırlatıyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yayınlanan görselleri inceleyebilirsiniz.