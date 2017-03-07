Sahte Galaxy S8'in çarpıcı tasarımı

Sahte telefonlar yeni bir şey değil ve yıllardır yapılan bilinen bir uygulama. Yeni amiral gemisi modeller, oldukça iyi özelliklere sahip oluyor ancak çok pahalı olduğu için bazı kişiler için sadece hayalleri süsleyebiliyor. Bu nedenle bu tür telefonların sahteleri de üretiliyor. Hatta bazı üreticiler, telefon tanıtılmadan sızıntı bilgilere dayanarak o telefonu üretip piyasaya sürebiliyor.

Bunların bir kısmı, telefonun sahte olduğunu saklamaz ve o şekilde piyasaya sürer. Ancak art niyetli olanlar, logosuna kadar birebir üreterek telefonu orijinal model olarak kullanıcılara yutturmaya çalışıyor. Bunlara en iyi örnek Galaxy S8 diyebiliriz. Doğal olarak Galaxy S8’in de sahtesi üretildi ve sızdırılan görüntülere göre birkaç ayrıntı dışında telefonun ekran-gövde oranına kadar birebir üretmesi gerçekten ürkütücü.

Ön cam panelin altında görülebilen gölgeler, telefonun son derece kalın olduğunu gösteriyor. Bunun hala orijinal bir Galaxy S8 olabileceğini düşünüyorsanız, şimdiye kadar gelen görsellere göre Galaxy S8’in sol tarafında bir düğmesi eksik ve (dedikodulara göre Bixby düğmesi) parmak izi tarayıcının kameranın karşı tarafında olduğunu fark edebilirsiniz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sahte Galaxy S8'in görsellerini inceleyebilirsiniz.