Samsung, 12 MP ve 24 MP'lik kamera sensörünü duyurdu!

Akıllı telefonların kameraları artık neredeyse SLR makineler ile yarışır hale geldi. Tabii kameraların gelişimde en büyük etken şüphesiz ki kamera sensörü. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ISOCELL kamera sensörüne bugün yenilerini eklediğini duyurdu.

Samsung'un yeni ISOCELL kamera sensörleri 12 Megapiksel ve 24 Megapiksel olmak üzere ikiye ayrı model olarak karşımıza çıkıyor.

12 Megapiksellik Fast 2L9 ISOCELL sensör 1.28μm piksel yoğunluğuna sahip. Bu değerin Galaxy S8'de 1.4 olduğunu ve 1.28μm'u Galaxy S9 modelinde görebileceğimizi belirtelim. Fast 2L9 ISOCELL diğer sensörler gibi dualpixel teknolojisine sahip.

Diğer ISOCELL sensör ise Slim 2X7 kod adını taşıyor. ISOCELL Slim 2X7 sensör tam 24 Megapiksel çözünürlüğünde. ISOCELL Slim 2X7 bir ilki gerçekleştiriyor ve 0,9μm piksel yoğunluğu ile fark yaratıyor. Düşük ışık hassasiyeti yüksek olan bu kamerada derinlik yaratma opsiyonu bulunuyor.

Her iki sensöründe çıkıntılı olmadığını ve 2018'de portre modu için çift kameraya ihtiyaç duyulmayacağını belirtelim.