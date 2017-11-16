Samsung, 2018 model Galaxy A7'yi yanlışlıkla doğruladı

Sadece birkaç gün önce Samsung, orta menzil akıllı telefonu Galaxy A5’i (2018) kendi web sitesinde yanlışlıkla listeleyerek varlığını doğruladı. Özellikleri ile ilgili hiçbir bilgi ortaya çıkmadı ancak, sızıntı Samsung'un başarılı orta menzil akıllı telefonun varlığını doğruladı.

Aynı şey, Galaxy A7 (2018) ile de oldu. Önümüzdeki yıl Samsung'un orta menzilli amiral gemisi olması beklenen Galaxy A7, şirketin Rus web sitesinde l SM-A730F model adı ile yanlışlıkla listelendi. Bu model numarası Galaxy A serisi model numaralarının geri kalanı ile aynı çizgide.

Sızdırılmış ürün sayfasından cihazla ilgili başka hiçbir şey söylenmedi ancak, bununla ilgili birkaç bilgi sahibiyiz. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre telefon, 2x A73 + 6x A53 çekirdeği olan 14nm sekiz çekirdekli yeni Exynos 7892 yongasetini ve 6GB RAM'i barındıran ve Galaxy Note 8'e özgü donanım özelliği ile bir övünç kaynağı olması bekleniyor.

Ayrıca A7 (2018)'in Galaxy S8 benzeri çerçevesiz Sonsuzluk ekranı ile geleceğini duyduk ancak, bu iddiaların arkasında yatan herhangi bir fiziksel kanıt henüz görmemedik.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun render görüntülerini inceleyebilirsiniz.