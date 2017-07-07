Samsung açıkladı! Galaxy S8 mini gelecek mi?

Bir süre önce Galaxy S8 mini modelinin geleceği dedikoduları ortaya çıkmıştı. Galaxy S8 mini modelinin 5.3 inç büyüklüğünde ekrana Snapdragon 821 yonga setine, 4 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama birimine sahip olması bekleniyordu.

Tasarımsal açıdan Galaxy S8 ile aynı olması beklenen Galaxy S8 mini dedikodularına bugün Samsung tarafından nokta koyuldu.

Bir Samsung mühendisi Twitter hesabı üzerinden Galaxy S8 mini modelinin gelmeyeceğini hatta bu model üzerinde hiç çalışılmadığını dile getirerek Galaxy S8 mini modelini bekleyenlerin hayallerini suya düşürdü.

Samsung, önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy Note 8 modeline yoğunlaşmış durumda. Bu yüzden Galaxy S8 mini gibi firmanın üst segment bir telefon üretme ihtiyacı şimdilik bulunmuyor.

Bakalım ilerleyen aylarda Samsung, bir sürpriz yapıp satış politikası gereği Galaxy S8 mini modeli ile karşımıza çıkacak mı?