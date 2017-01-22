Samsung açıklamadan Galaxy Note 7'nin patlama nedeni ortaya çıktı

Samsung, Salı günü büyük fiyasko yaşadığı ve maddi manevi zarara uğradığı Galaxy Note 7’nin patlama nedenini resmen ilan edecek. Ancak, Wall Street Journal'ın erken yayınlanan bir raporu, açıklamadan önce suçlamanın ne olduğu konusunda ışık tutuyor.

Geri çağırmanın temel nedeni, telefonun aşırı ısınmasına neden olan, aslında düzensiz olarak boyutlandırılmış piller gibi görünüyor. Bunun tek nedeni bu değildi ve diğer neden ise Galaxy Note 7'de arızalı olarak üretilmiş piller olması.

Galaxy Note 7, Ağustos 2016'da satışa çıktı ve bataryaları Çin'de bir Hong Kong şirketi olan Samsung SDI veya Amperex Technology fabrikaları tarafından üretilen pilleri bünyesinde taşıdı. Başlangıçta şirket, yalnızca Samsung SDI yapımı pillerin arızalı olduğunu ve bu birimleri geri çağırmak için çabucak harekete geçtiğini düşünüyordu. Ancak, Amperex'deki üretim artışı hatalı üretimle sonuçlandı ve sorunlar yeniden ortaya çıkarak tam bir fiyaskoya dönüştü.

Resmi rapor, şirkete en az 5 milyar dolarlık maliyet sağlayan 2.5 milyon Galaxy Note 7 telefonunun geri çağrılmasının nedenini daha detaylı olarak açıklayacak. Samsung, soruşturmayı ciddiye aldı ve kalite kontrol ve tedarik zincirindeki nedenleri araştırmak için üç bağımsız müteahhit seçti.

Buna ek olarak, Samsung yetkilileri Washington DC'de ABD Hükümeti temsilcisi ile bir araya gelerek raporu sundular ve yetkililerin gerçekleştirilen soruşturmadan memnun oldukları iddia ediliyor. Şirket, konunun tekrarlanmaması için daha fazla test, inceleme ve üretim kalite güvencesi de dahil olmak üzere 8 aşamalı bir plan hazırladı.

Bu arada Samsung, Galaxy Note 7'nin % 96'sının kullanıcılar tarafından iade edildiğini de belirtti. Havayolları uçaklarda telefon kullanımını yasaklamış ve yakın zamana kadar yasağı ilan etmişlerdi.