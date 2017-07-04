Samsung, Apple'a yeni ürünü ile rakip olacak!

Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir habere göre Samsung, akıllı bir hoparlör üreterek Apple, Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketlere rakip olacak. Samsung'un yeni ürünü, yapay zekaya sahip kişisel asistan Bixby'i barındıran bir hoparlör olacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay, Apple bir premium hoparlör olan, Apple Music entegrasyonu ve Siri'ye sahip HomePod'u tanıtmıştı. Samsung da Apple'a karşı hamle olarak bu alana girmeye hazırlanıyor.

Journal raporu, Samsung'un akıllı hoparlörünün, "Vega" adlı kodunu taşıdığını ve bir yıldır bunun üzerinde çalışıldığını ortaya koyuyor. Ancak, Bixby'in İngilizce dil sürümünün gecikmeli olması nedeniyle, ürünün piyasaya geç sunulacak. İngilizce bile konuşamayan bir sanal asistanın başarısı şimdiden tartışamalara neden olmuş durumda.

Apple HomePod

36 milyon Amerikalı, bu ayın en az bu ayı en az bir kere akıllı bir hoparlör kullanacak ve 2016'dan bu miktarı ikiye katlayacak. Bakalım akıllı hoparlörler Türkçe dil desteğine ne zaman kavuşacak ve ülkemizde beklenilen başarıyı yakalayabilecek mi?