Samsung, Apple'ın başını yakacak gibi!

OLED ekran teknolojisinin çıktığı günden beri sorunlar yaratabileceğini sık sık dile getirmiştim. OLED'in en büyük sorunu olan bir önceki görüntünün izini bırakma sorunu ve renklerde zamanla yaşanan doğruluk kayıpları, 2017 yılında da hala çözülemedi. OLED'in artık eksik bir teknoloji olduğu yaşanan son Pixel 2 XL ve iPhone X sorunları ile kanıtlanmış oldu.

Apple, tarihinde ilk defa OLED ekranlı bir iPhone modeline iPhone X ile geçiş yapmıştı. OLED'in kullanıldığının açıklandığı an sorunlara hazır olunması gerektiğini belirttiğim iPhone X, bugün yeşil şerit sorunu yaşadı. iPhone X sahipleri, telefonların OLED ekranında yeşil bir çizginin oluştuğunu ve bunun geçmediğini dile getirmeye başladı.

Sorunlar geliyorum demişti!

Samsung'un üretmiş olduğu OLED teknolojisinin eksikliklerini Super Retina HD adını verip süsleyen Apple, bu hamlesi ile başarısız olmuş gibi görünüyor. Apple'ın, iPhone X'in ekranı için zamanla renklerde değişiklik olabilir uyarı ibaresini kullanması, bu sorunların meydana geleceğinin habercisiydi.

Apple'dan iPhone X'in yeşil şerit sorunu için henüz bir açıklama gelmedi. Garanti kapsamında olup olmayacağı merak edilen bu sorun, bakalım iPhone X'e olan ilgiyi nasıl etkileyecek?