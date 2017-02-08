Samsung beyaz eşya alana akıllı telefon hediye

Samsung; Şubat ve Mart ayı boyunca Samsung marka beyaz eşya satın alanlara Galaxy A7 ya da Galaxy Prime Plus G532 hediye ediyor. Kampanyanın detayları haberimizde.

08/02/2017 10:29

Samsung; Şubat ve Mart ayına özel yeni beyaz eşya kampanyasını duyurdu. 31 Mart 2017 tarihine dek sürecek kampanya kapsamında, tüm yetkili bayi ve satış noktalarından seçili Samsung markalı beyaz eşyalardan birini satın alanlara, Samsung A7 ya da Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefon hediye ediliyor.

Öte yandan tüketiciler, satın aldıkları beyaz eşya modeline bağlı olarak Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefonu tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %50 indirimle satın alma şansına sahip oluyor.

Kampanya kapsamında seçili gardırop tipi, 10 yıl Dijital Inverter Kompresör garantili buzdolabı satın alan tüketiciler, Samsung Galaxy A7 model akıllı telefon hediyesi kazanıyor.

Ek olarak, kampanyaya dahil edilen dört kapılı gardırop tipi, Üçlü Soğutma Teknolojisi’ne sahip buzdolapları, kurutmalı AddWash Akıllı Kapak Teknolojisi’ne sahip çamaşır makineleri; A++ enerji sınıfı, 5 programlı bulaşık makineleri ya da ankastre setlerden birini satın alan tüketiciler Galaxy Prime Plus G532 akıllı telefona ücretsiz sahip olabiliyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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