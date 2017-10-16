Samsung Bixby 2.0 ne zaman tanıtılacak?

Güney koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S8 ve S8+ modeli ile hayatımıza Bixby sesli asistanını kazandırmıştı. Siri'nin en büyük rakibi olarak gösterilen Bixby, İngilizce ve Korece dil seçenekleri desteklemesine rağmen, bu iki dile bile düzgün anlayamadığı için büyük eleştiri toplamıştı. Ancak Samsung, bu sorunu kısa sürede yayınladığı güncelleme ile çözmüştü.

Samsung, şimdi de Bixby'nin yeni sürümü olan Bixby 2.0'ı tanıtmak için kolları sıvamış durumda. Samsung'un 18 Ekim tarihinde düzenleyeceği geleneksel geliştirici konferansında Bixby 2.0'ın tanıtlacağı iddia ediliyor. Bixby 2.0 ile Samsung'un, 3. parti uygulamalara yöneleceği söyleniyor.

Bixby 2.0 güncellemesinin Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Note8 modellerine 2018'in ortalarına doğru gelmesi bekleniyor. Bakalım Samsung, Bixby 2.0 ile Siri'nin önüne geçebilecek mi?