Samsung, Bixby 2.0'ı resmen duyurdu!

Apple'ın Siri'sine rakip olmak isteyen Samsung, Galaxy S8 ile Bixby adını verdiği sesli asistanını duyurmuştu. İlk başlarda İngilizce dilini bile zor algılayan Bixby, güncellemeler ile bazı sorunlarından kurtulmuştu. Ancak Samsung, ilgil görmeyen sesli asistanı için; Galaxy S8'de Bixby'i aktif etme tuşunu devre dışı bırakma opsiyonunu kullanıcılarına sunmak zorunda kalmıştı.

Bixby 2.0 ile kullanım alanı genişliyor

Güney Koreli teknoloji devi, hatalarından ders alarak bugün Bixby'nin yeni sürümü olan Bixby 2.0'ı duyurdu. Bixby 2.0, akıllı telefonların yanında, televizyon, IoT destekli buzdolabı, hoparlör ve diğer elektrikli ev aletlerine hükmedebilecek. Örneğin, Bixby 2.0 ile buz dolabınızın derecesini düşürebilecek, klimanızın sıcaklığını ayarlayabilecek ve Samsung TV'nizi yönetebileceksiniz.

Yine sadece İngilizce ve Korece dil seçenekleri destekleyen Bixby 2.0'ın artık daha doğal bir konuşma yapısına sahip olduğunu belirtelim. Bakalım Samsung Bixby 2.0 ile rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?