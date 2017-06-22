Samsung, Bixby'e yeni özellikler ekliyor!

Samsung, Galaxy S8'de sunduğu sesli asistan Bixby ile Apple'ın Siri'sine rakip olmayı hedeflemişti. Ancak ses komut desteğinin az olması ve İngilizce'yi düzgün anlayamaması, Bixby'den olan umutları rafa kaldırmıştı. Ancak Samsung, Bixby konusunda ne kadar umutlu olduğunu göstermek için geçtiğimiz haftalarda erken erişim programı başlatmıştı.

Bixby için başlatılan erken erişim programı bugün meyvesini verdi. Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde yer alan Bixby için çok yakında güncelleme yayınlayacağını duyurdu. Erken erişime kayıt olan kullanıcıların daha önce alacağı bu güncelleme ile 3000'e yakın yeni sesli komutlar Bixby'e eklenecek.

Bixby'nin güncel sürümü diğer kullanıcılara ise Temmuz ayında ulaşacak.