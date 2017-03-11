Samsung, bugüne kadarki en büyük satın alımını tamamladı

Geçtiğimiz Kasım ayında Samsung Electronics, Harman International Industries, Incorporated'ı toplamda yaklaşık 8 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu. Bugün Samsung, satın almayı tamamladığını açıkladı. Bu, bir Güney Koreli firmanın şimdiye kadarki en büyük denizaşırı satın alımı oldu.

İşlem tamamlanması, HARMAN hisselerinin devralınması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı yabancı ülkelerde gerekli tüm düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere, işlemin tamamlanmasına kadar tüm koşulların gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor.

İşlemin tamamlanmasıyla bağlantılı olarak, HARMAN'ın hisse senedi 13 Mart Pazar günü açıklanmadan ticareti durduracak ve New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan devralınacak.

HARMAN, Sohn'ın liderliğinde bir Yönetim Kurulu tarafından denetlenen bağımsız bir Samsung iştiraki olarak çalışmaya devam edecek. Bay Paliwal, Yönetim ekibi ile şirketi lider konuma getiren HARMAN'ın CEO'su olarak kalmaya devam edecek ve Yönetim Kurulunun bir üyesi olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Samsung, HARMAN'ın iş gücünü, karargahını ve tesislerini olduğu gibi, tüm tüketici ve profesyonel ses markalarını da elinde tutuyor.

Duyuru üzerine yorum yapan HARMAN Başkanı Dinesh Paliwal, şunları söyledi:

Hissedarlarımıza cazip bir nakit değeri sağlayan, müşterilerimize fayda sağlayan ve çalışanlarımız için yeni fırsatlar sunan bu işlemi tamamlamış olmaktan heyecan duyuyoruz. Samsung, müşterilerimize olan bağlılığımızı, hız, yenilikçilik ve yürütme kültürümüzü paylaşmaktadır.