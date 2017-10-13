Samsung CEO'su istifa etti

Cuma günü Samsung, Samsung Electronics CEO'su ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun'ın istifa etmeyi planladığını açıkladı. Duyuru, bazı Samsung takipçilerine şok etkisi yarattı.

Samsung Electronics Co Ltd, Cuma günü yaptığı açıklamada, “Mr. Chip” olarak da bilinen CEO ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun, grup heyeti Jay Y. Lee'nin rüşvetten cezaya çarptırıldıktan sonra teknoloji devi liderliğinde bir boşluğu doldurma konusundaki endişeleri derinleştirerek, yönetimden istifa etmeyi planladığını söyledi.





Samsung, Kwon'un istifasını ilan etmenin yanı sıra, güçlü hafıza çipi satışları sayesinde üçüncü çeyrek işletme kazançlarını da raporlandıracağını söyledi. Çiplere olan güçlü talebin de yıllık rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte, yarı iletkenler 8 trilyon won (7,20 milyar USD) kar elde etti.

64 yaşındaki Kwon, hayatının yarısını Samsung'da çalışarak geçirdi ve önümüzdeki Mart ayına kadar yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanlığını bırakmayacak. Ayrıca, diğer iki pozisyonunu da bırakmıyor. Samsung'un bileşenleri ve ekranları üzerinde yoğunlaşan işlerini yürütüyor. Şirket, yöneticiyi değiştirmek için kimlerin aday olacağını açıklamadı.