Samsung'un kavisli ekranlı monitörü CES 2017'de tanıtılacak!

Samsung, CES 2017'de eğlence amaçlı ekran görüntüleme pazarındaki süregelen liderliğini ortaya koyarak yeni CH711 Quantum Dot kavisli ekrana sahip monitörünü tüketicilerin karşısına çıkaracak.

Samsung'un yeni CH711 Quantum Dot kavisli monitörü, oyun tutkunları düşünülerek tasarlandı. 27 ve 31,5 inç'lik seçenekleri bulunan ve 2017 yılında piyasaya sürülmesi planlanan CH711, izlenen içerik fark etmeksizin canlı ve çarpıcı resim kalitesi sunuyor.

1.800R değerinde kavis ve ultra geniş 178 derecelik görüş açısına sahip CH711, odanın neresinde olursanız olun içeriğin net bir şekilde görünür olmasını sağlıyor. Ergonomik tasarımı tam bir konfor için izleyenlerin monitörün yatay ve dikey konumunu ayarlamasına olanak tanıyor. Neredeyse yüzde 125 sRGB renk kapsamı ve 2.560x1.440 WQHD çözünürlük desteği ile CH711, her mesafeden detaylı renk görünümü için standartları değiştiriyor.

Özellikle profesyonel ve tutkulu oyuncular için tasarlanmış 24 ve 27 inç'lik CFG70 kavisli monitörleri, ideal oyun deneyimi yaratmak için Samsung'un Quantum Dot resim teknolojisinin görsel zarafetini kavisli monitörlerin ultra geniş görünümü ile birleştiriyor. CFG70, 'Gaming UX' kullanıcı arayüzü gibi bir dizi oyuncu dostu özelliğin yanı sıra FPS, RTS, RPG ve AOS oyun türlerinin her biri için resim sunumunu optimize etmek üzere gelişmiş kalibrasyon seçenekleri sunuyor.

1.500R değerinde kavis ve ultra geniş 21:9 en-boy oranına sahip CF791 Quantum Dot kavisli monitör, iş için kullanılırken de rakipsiz bir netlik ve detay sunarak bir o kadar iyi performans sağlıyor. Yan Yana Resim (PBP) teknolojisini kullanarak kullanıcılar, her tür bağlı HDMI'dan veya DP giriş kaynağından içerikler yükleyebilir ve bunu ekranın herhangi bir yerine yerleştirebilirler.

Tamamlayıcı Resim İçinde Resim (PIP) işlevi de kullanıcıların, çözünürlük veya görsel kalite kaybı olmadan içeriği küçültüp ekranın herhangi bir yerine yerleştirmesine olanak tanıyor. Ek olarak entegre yükseklik ayarlı stant, ergonomik konfor sunuyor ve CF791'i her tür çalışma istasyonu veya ofis ortamı için ideal kılıyor.

28 inç'lik UH750 monitör, Samsung'un oyun dostu özelliklerini ultra hızlı 1 m/s tepki süresi, Quantum Dot resim gösterimi ve yüksek kalite UHD çözünürlük ile ince, dar bir çerçeve tasarımı içinde birleştiriyor.

23,8 ve 27 inç'lik SH850 modeller, her tür eve veya ofise uyacak şık bir dış görünüş ve kare bir tabana sahip düz, üç taraflı, çerçevesiz bir tasarımda WQHD çözünürlük ve DP papatya dizimi bağlantı sunar. SH850 monitörler, aynı zamanda mükemmel izleme konforu için eğilme ve bükülme becerilerine sahip yüksekliği ayarlanabilir bir stant ve dayanağa sahip.