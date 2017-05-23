Samsung DeX Station, Lumia 950 ile çalıştı

Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonlarının duyurulmasından bu yana bir kaç ay geçti. Telefonlar oldukça iyi satışlar yaptı ancak, telefonların DeX Station aksesuarı hakkında çok fazla haber duyulmadı. Eğer bilmiyorsanız, 149 dolarlık masaüstü platformu donanımının bir Galaxy S8 veya S8+'ı monitöre bağlamanın ve PC benzeri bir kullanıcı deneyimi sunmanın bir yolu olduğunu belirtelim. Microsoft', yaklaşık iki yıl önce, Display Dock olarak adlandırdığı bu özelliği Lumia 950 ve Lumia 950 XL'yi piyasaya sunduğunda duyurmuştu.

Garip bir şekilde, eski Lumia 950 XL ve Lumia 950'nin (ve teorik olarak, herhangi bir Continuum uyumlu Windows 10 Mobile telefonun) Samsung DeX Station ile birlikte kullanılabileceği anlaşılıyor. Lumia telefonları ile dock'un özelliklerini gösteren iki video yayınlandı.

YouTube kullanıcısı gazcart tarafından yayınlanan videoda, Lumia 950 modelleri ile DeX Station’un çalıştığı gösterildi. Doğal olarak, bir Lumia ile bir DeX Station'u kullanmak için herhangi bir ek fayda yok ancak, tamamen farklı bir OS çalıştıran daha eski telefonları desteklediğini görmek ilginç.