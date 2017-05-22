Samsung dünyanın ilk esneyebilen OLED ekranını tanıtacak!

Bu özel panel, 9.1 inç'lik bir çaprazlığa ve yüksek çözünürlüğü korurken her iki yönde de 12 mm'ye kadar bükülebilir. Bu, büyük bir olaymış gibi gelmeyebilir, ancak bu teknolojinin gelişiminin ilk aşamalarında olduğunu ve gelecekte şüphesiz mükemmelleşeceğini hatırlamak zorundayız.

Şu anda böyle bir ekran taşıyan bir akıllı telefonu gerçekten görüp görmeyeceğimizi söylemek için henüz erken. Bu Güney Kore teknolojik harikası için olası kullanım alanları, giyilebilir teknoloji, otomobil endüstrisi ve yapay zeka olacak. esneyebilen ekranlar havalı gelebilir ancak yakın gelecekte seri üretime geçilebilmesi imkansız görünüyor.

Bununla birlikte, Güney Kore yerel gazetesi, mobil cihazlarda daha önce çalışmak üzere yakında görebileceğimiz iki Samsung panelinden bahsediyor. Bildiride ayrıca camsız 3D OLED paneli da gösteriliyor. 5.09 inçlik ekran, izleyicinin bulunduğu yere bağlı olarak farklı görülen gerçek nesneleri panoda gösterebileceğinden daha yoğun bir multimedya deneyimi ve VR için kullanılabilir.

Samsung tarafından sergilenen bir diğer ilgi çekici teknoloji ise 1.96 inç ultra-yüksek tanımlı LCD ekran. 3840 x 2160 çözünürlüğü ile, 2.250 ppi'lık bir piksel yoğunluğunu üretiyor. Karşılaştırma için, Samsung Galaxy S8 ekranı sadece inç başına 570 piksele sahip.