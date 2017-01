Samsung, CES 2017’de ödülleri topladı

2017 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) 120’den fazla ödül kazandığını duyuran Samsung Electronics ev eğlence sistemi, ev aletleri ve mobil kategorilerinde takdir toplamaya devam ediyor. Samsung CES’te, günlük hayatın geleceğini şekillendiren diğer yenilikçi firmalarla ve gelecek nesil teknolojilerle yan yana onurlandırılmaktan gurur duyuyor.

Samsung’un öne çıkan CES 2017 birincilikleri arasında, video gösterimi kategorisinde En İyi İnovasyon Ödülü dahil olmak üzere 34 CES 2017 İnovasyon Ödülü yer alıyor. Samsung ayrıca, etkinlikte yer alan kuruluşlar tarafından, fuara katılan 3.880’den fazla firma arasından seçilerek aldığı çeşitli medya ve sektör ödülleriyle de başarısını kanıtladı.

Samsung’un 2017’de ödül kazanan ürünleri arasında şunlar yer alıyor:

Samsung’un yeni QLED TV serisi, dört CES İnovasyon Ödülü, Reviewed.com’un Editor’s Choice ödülü, Ubergizmo’nun Best of CES ödülü ve HD Guru’nun CES Top Picks ödülü dahil olmak üzere 20’den fazla önemli ödül kazandı.

Tıpkı duvarınıza asılı bir tablo gibi görünecek şekilde tasarlanan yeni Samsung Lifestyle TV CTA’nın Best of Innovation ödülünü ve Popular Mechanic’in Editor’s Choice ödülünü aldı.

Samsung FlexWash + FlexDry, iki CES İnovasyon Ödülüne ve Techlicious Best of CES ödülü, Reviewed.com’un Editor’s Choice ödülü, The Verge’ün Best of CES ödülü ve bir TWICE Picks ödülü dahil olmak üzere çeşitli medya ödüllerine layık görüldü.

Samsung Chromebook Plus ve Pro ürünleri, Digital Trend’in Top Tech of CES ödülünü, Wired’ın Best of CES ödülünü, BGR’nin Best Laptops of CES ödülünü, LAPTOP / Tom’s Guide Best of CES ödülünü, Gear Patrol’un Best Products from CES ödülünü ve 9to5Google’ın Best of CES ödülünü topladı.