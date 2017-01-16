Samsung Galaxy A 2017 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu

E-ticaret platformu n11.com, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un yeni akıllı telefon ailesinden Galaxy A 2017 serisini ön siparişle satışa açtı. Dört farklı renk seçeneğinin yanı sıra kullanıcılarına farklı tasarım ve güçlü performans sunan Galaxy A serisi, 5,7 inçlik A7, 5,2 inçlik A5 ve 4,7 inç büyüklüğe sahip A3 modelleriyle n11.com’da ön siparişe sunuluyor.

Üçlünün ‘amiral gemisi’ olarak nitelendirilebilecek Galaxy A7, 1080p çözünürlüklü 5,7 inç Super AMOLED ekran ve 16 megapiksel kameraya sahip. Galaxy A5 ile aynı kameraları taşıyan ve ekran boyutu dışında yakın teknik özelliklere sahip Galaxy A7, 3600 mAh kapasiteli piliyle 3000 mAh pile sahip ailenin ortancası A5’ten farklılaşıyor.

2350 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamerasıyla ailenin en ekonomik bireyi A3 ise, diğer üyeler gibi su, toz, kum ve tere karşı dayanıklı. Samsung Galaxy A 2017 serisi üyeleri şık metal çerçeve ve 3D cam ile kaplı arka panele sahip özellikleriyle n11.com’da ön siparişle satışa sunuluyor. Y

eni Galaxy A3 1,599 TL, Galaxy A5 1,999 TL, Galaxy A7 ise 2.299 TL’den sahiplerini bekliyor.

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