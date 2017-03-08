Samsung Galaxy C5 Pro artık resmi

Samsung, "Galaxy C Serisi" nin orta menzilli akıllı telefonu Galaxy C5 Pro'yu duyurdu. 5.2-inç 1080p Süper AMOLED ekrana sahip telefon, sekiz çekirdekli Snapdragon 626 işlemci ile güçlendirilmiş ve Android 6.0 (Marshmallow) işletim sistemi, çift ton LED flaşlı 16 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel ön kamera ile geliyor.

Yekpare metal tasarıma sahip Galaxy C5 Pro, çift SIM desteği ve ekranın önünde parmak izi algılayıcı ile birlikte geliyor. Hızlı şarj desteği ile 2600mAh batarya içeriyor.

Samsung Galaxy C5 Pro teknik özellikleri

5.2-inç (1920 × 1080 piksel) Full HD Süper AMOLED ekran

Adreno 506 GPU'lu 2.2GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 626 14nm işlemci

4GB RAM, 64GB Dahili Depolama, micro SD kartı ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Android 6.0.1 (Marshmallow)

Karma çift SIM (nano + nano / microSD)

Çift tonlu LED flaşlı, f/1.9 diyaframlı, 16MP arka kamera

16MP ön kamera, f/1.9 diyafram

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 145.7 x 71.4 x 7mm; Ağırlık: 145g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4 + 5GHz), Bluetooth v 4.2, GPS, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj ile 2600mAh batarya

Samsung Galaxy C5 Pro, Altın, Mavi ve Gül Altın renklerinde ve 2499 yuan (yaklaşık 360 US $) fiyatla satışa sunuluyor. Çin'de ön siparişe sunulan telefon, bu ayın ilerleyen günlerinde satışa sunulacak.

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