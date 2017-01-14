Samsung Galaxy C7 Pro duyuruldu

Samsung Galaxy C7 Pro (SM-C7010), Samsung'un Çin'deki web sitesinde yayınlandı. Fiyatlandırma açıklanmazken, ön siparişlerin 16 Ocak'ta başlaması bekleniyor.

Önceki spekülasyonlar telefonun 404 USD fiyat etiketine sahip olacağı yönündeydi. Cihaz, 1080 x 1920 çözünürlüklü 5.7 inçlik Super AMOLED ekran özelliği ile geliyor. Sekiz çekirdekli çekirdek 2.2GHz CPU ve Adreno 506 GPU Snapdragon 626 yonga seti, 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama alanı bulunan telefon 256 GB kapasiteli bir microSD yuvasına sahip.

Telefonun ön ve arka kısmında f/1.9'luk bir diyaframa sahip 16MP kamera bulunuyor. Ön yüzdeki Ana Sayfa düğmesine bir parmak izi tarayıcı yerleştirilmiş ve 3300mAh'lik bir de pili mevcut. Android 6.0.1 işletim sistemi ile çalışan Galaxy C7 Pro'nun arkasındaki oluklu anten hatları, bir çok akıllı telefonun tasarımını bozan çirkin beyaz anten hatlarının yerini alıyor.

Samsung Galaxy C7 Pro, gül pembe, arktik mavi ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.