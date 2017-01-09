Galaxy C7 Pro kameralara poz verdi

Geçtiğimiz ay Çinli TENAA’dan sertifika alan Galaxy C7 Pro’nun (SM-C7010), şimdi de canlı olarak görselleri sızdırıldı. Telefonun, Çin’e özel Galaxy C7’nin bir yükseltmesi olarak gelmesi bekleniyor.

Telefonun diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Sızdırılan fotoğraflarda gösterilen telefonun ekranı açık durumda ve mevcut Galaxy C7 ile tasarım olarak oldukça benziyor.

Samsung Galaxy C7 Pro; 5.7 inç büyüklüğünde 1080x1920 piksel çözünürlüğünde ekrana, 2.2 GHz hızında çalışan Snapdragon 626 yonga setine, Adreno 506 grafik birimine, 4 GB RAM'e, 64 GB microSD kart ile arttırılabilen dahili depolama birimine, 16 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kameraya sahip olacak.

X9 LTE modem ile sinyal güçlendiricinin yer aldığı TruSignal teknolojisine sahip olacak olan Galaxy C7 Pro, kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow sürümü ile çıkacak. Tahminlere göre cihazda parmak izi okuyucusu da yer alacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.