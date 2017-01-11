Samsung Galaxy C7 Pro tanıtımdan önce yine sızdırıldı

Samsung Galaxy C7 Pro'nun resmi olarak 21 Ocak 2017'de satışa sunulacağı söylentileri bulunuyor. Galaxy C7 Pro, SM-C7010 model numarasıyla Çinli sertifika ajansı TENAA'dan geçmişti.

Telefonun diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Sızdırılan fotoğraflarda gösterilen telefonun ekranı açık durumda ve mevcut Galaxy C7 ile tasarım olarak oldukça benziyor.

Samsung Galaxy C7 Pro; 5.7 inç büyüklüğünde 1080x1920 piksel çözünürlüğünde ekrana, 2.2 GHz hızında çalışan Snapdragon 626 yonga setine, Adreno 506 grafik birimine, 4 GB RAM'e, 64 GB microSD kart ile arttırılabilen dahili depolama birimine, 16 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve arka kameraya sahip olacak.

X9 LTE modem ile sinyal güçlendiricinin yer aldığı TruSignal teknolojisine sahip olacak olan Galaxy C7 Pro, kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow sürümü ile çıkacak. Tahminlere göre cihazda parmak izi okuyucusu da yer alacak.

Daha önce canlı olarak sızdırılan Galaxy C7 Pro’nun şimdi de basın görüntüsü sızdırıldı. Ayrıca Galaxy C7 Pro’nun, C5 Pro ve C9 Pro ile birlikte bir görüntüsü daha yayınlandı. Bu görüntüye bakılırsa, üç telefon aynı gün tanıtılacak.

Sonraki sayfalarda daha önce sızdırılan Galaxy C7 Pro canlı görsellerini inceleyebilirsiniz.