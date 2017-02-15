Samsung Galaxy J5 (2017) yakında geliyor

2017 model Samsung Galaxy J5 yakında tanıtılabilir.

15/02/2017 17:20

Samsung, Galaxy A serisini yenilediancak,  Galaxy J akıllı telefonlarının 2016 sürümü piyasaya çıktığından beri neredeyse bir yıl geçtiğini düşünen herkes, J telefonlarının aynı şekilde yenilenmesini bekliyor. 

Samsung Galaxy J5'in (2017) yakında geleceğine dair bir kanıt var. Model numarası SM-J530FM/DS olan bir cihaz Wi-Fi sertifikası aldı. Belgelendirme herhangi bir özel donanımdan söz etmiyor ancak, sertifikalı cep telefonunun o sırada Android 6.0 Marshmallow kullandığını belirtiyor. Bir sonraki J5'in Nougat'ı bir noktada alıp almayacağını tahmin etmek zor. 

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2017 model Galaxy J serisi henüz resmi olarak Samsung tarafından duyurulmadı ancak, önümüzdeki haftalarda bu serinin tanıtılması bekleniyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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