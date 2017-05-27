2017 model Galaxy J5 ve Galaxy J7 video inceleme

Samsung henüz Galaxy J7 (2017) ve Galaxy J5'i (2017) henüz duyurmamış olabilir ancak, her iki telefonunda şimdiye kadar birçok sızdırılan görüntüsünü gördük. Dahası, Samsung yanlışlıkla telefonların varlığını teyit etti.

Galaxy J7 ve Galaxy J5 şimdi de Rusya'da bir yapılan kısa birkaç video incelemesinde ortaya çıktı. Videoların alt başlıkları yok, ancak en azından bugüne kadarki yeni Galaxy J serisine en iyi bakışı sunuyor.

Hem Galaxy J7 (2017) hem de Galaxy J5 (2017) metalden oluşuyor ve aynı tasarım paylaşıyor. Ancak boyutları farklıdır. Telefonlar, Android 7 Nougat'ı çalıştırıyor ve önceki Galaxy J telefonunun aksine parmak izi tarayıcı özelliğine sahipler.

Yeni Galaxy J7 5.5 inç 1080p ekrana sahip ve ayrıca sekiz çekirdekli bir Samsung Exynos 7870 işlemci, 3 GB RAM, 16 GB genişletilebilir depolama alanı ve 3600 mAh pil sunuyor. Telefonun arkasında 13 MP kamera, ön yüzde 13 MP kamera var ve ikisi de LED flaş özelliğine sahip. Genel olarak bakıldığında, bu oldukça yetenekli bir orta sınıf akıllı telefon gibi görünüyor.

Yeni Galaxy J5 ayrıca bir Exynos 7870 işlemci tarafından çalıştırılıyor ve 13 MP arka ve ön kameralara sahip ancak, yalnızca 2 GB RAM ve 3000 mAh pil sunuyor. Ayrıca telefonun ekranı bir 5.2-inç 720p çözünürlüğe sahip.

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