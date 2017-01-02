Samsung, Galaxy Note 7'nin sorununu ne zaman açıklayacak?

Samsung’un Galaxy Note 7 patlamaları fiyaskoydu ancak, patlama nedenini bulamaması ayrı bir fiyasko oldu. Galaxy Note 7 patlama haberleri telefon eylül ayında satışa sunulduktan sonra gelmeye başlamıştı ancak Samsung, geçtiğimiz ay sorunun ne olduğunu bulabildi. Şirket sorunu bulmasına buldu fakat bu seferde patlama nedenini açıklamadı ve yıl sonuna doğru açıklayacağını belirtti. Daha sonra da şirketin henüz açıklamak için hazır olmadığı haberleri geldi.

Samsung, Galaxy Note 7'nin neden patladığı ve ölümcül bir silaha dönüştüğü konusunda kesin bir neden bulmak için şirket içi bir soruşturma başlatmıştı. Samsung artık bunun nedenini biliyor ve yeni gelen bilgilere göre bu ayın ortalarında açıklayacak.

Samsung, önümüzdeki aylarda tanıtacağı amiral gemisi modeli Galaxy S8’i güvenilir bir şekilde satabilmesi için Galaxy Note 7 sorununu tamamen çözmüş olması gerekiyor. Bakalım şirket Galaxy Note 7 konusunda ne tür bir açıklama yapacak. Bu ayın ortasında hep birlikte göreceğiz.