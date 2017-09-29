Samsung Galaxy Note8 Türkiye Lansmanı gerçekleşti

Samsung’un ezberleri bozan yeni akıllı telefonu Galaxy Note8’in Türkiye lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi.

29/09/2017 13:55

Samsung Electronics, büyük işler yapanların telefonu Galaxy Note8’in Türkiye lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte Galaxy Note8’i Türkiye’de ilk defa deneyimleyen karikatürist Erdil Yaşaroğlu, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, girişimci ve fütürist Alphan Manas, şef Arda Türkmen, moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ve iç mimar Esra Kazmirci, yeni Galaxy Note8’in yaşamlarına getirdiği kolaylıkları ve yenilikleri anlattı.

Açılış konuşması sırasında Türkiye’deki Note kullanıcı sayısının dünyadaki en büyük 5. topluluğu oluşturduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Note kullanıcılarının markamıza olan bağlılığı bize daha büyük işler yapmamız için ilham veriyor” dedi. Samsung olarak keşfedilmemiş alanlara cesur yatırımlar yaparak yeni teknolojiler geliştirmeye ve kullanıcıların hayatına değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan DaeHyun Kim, bunun tarafsız değerlendirmelere de yansıdığını belirtti. DaeHyun Kim: “Interbrand tarafından gerçekleştirilen “En İyi Global Markalar” araştırmasında bir sıra daha yükselerek 6. sıraya çıktık ve marka değerimizi %9 arttırarak 55 milyar dolara ulaştık” dedi.

Ön sipariş sürecinde kullanıcılardan yoğun bir talep gören Galaxy Note8; Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renk seçenekleriyle 4999TL’den satışa sunuldu.

 

Samsung Galaxy Note8 Ürün Özellikleri

　

Galaxy Note8

Ekran

6.3-inç Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (521ppi)

* Ekran, yuvarlak köşeleri hesaba katmadan, köşeli olarak tam bir dikdörtgen olarak ölçülmüştür

* Varsayılan çözünürlük Full HD + Ayarlar'dan QUAD HD + (WQHD +) olarak değiştirilebilir.

Kamera

Ana: İkisi de Optik İmaj Sabitleyiciye sahip Çift Kamera Dual OIS

      - Geniş-Açı: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS

      - Telefoto: 12MP AF, F2.4, OIS

      - 2X optik zoom, 10X dijital zoom

Ön: 8MP AF, F1.7

Kasa

162.5 x 74.8 x 8.6mm, 195g, IP68

(S Pen: 5.8 x 4.2 x 108.3mm, 2.8 g, IP68)

* IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip. 30 dakikaya kadar 1.5 metreye kadar tatlı suya batırılmış test koşullarına dayanır.

AP (uygulama İşlemcisi)

Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci

Octa core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci

* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.

Bellek

6GB RAM (LPDDR4), 64GB* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.

* Kullanıcı belleği, işletim sisteminin ve cihaz özelliklerinin çalıştırılması için kullanılan yazılımın depolanması nedeniyle, toplam bellekten düşüktür. Gerçek kullanıcı belleği, operatöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve yazılım yükseltmeleri yapıldıktan sonra değişebilir.

SIM Kart

Tek: bir adet Nano SIM ve bir adet MicroSD slotu  (256GB’a kadar)

* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.

Pil

3,300mAh

WPC ve PMA ile kablosuz şarja uyumlu

QC 2.0 uyumlu Fast Charging /Hızlı Şarj

 İşletim Sistemi

Android 7.1.1

LTE Cat. 16

* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.

Bağlantı

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,

Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

*Galileo ve BeiDou kapmaması sınırlı olabilir.

Sensörler

İvme ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Jiro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salınım Sensörü, Nabız Ölçer, Yakınlık Sensör, RGB Işık Sensörü, İris Sensörü, Basınç Sensörü

Kimlik Doğrulama

Kilit Yöntemi: Şekil, Rakam, Şifre

Biyometrik Kilit Yöntemleri: İris Tarayıcı, Parmak İzi Tarayıcı, Yüz Tanıma

Ses Formatları

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Video Formatları

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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