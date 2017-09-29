Samsung Galaxy Note8 Türkiye Lansmanı gerçekleşti

Samsung Electronics, büyük işler yapanların telefonu Galaxy Note8’in Türkiye lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte Galaxy Note8’i Türkiye’de ilk defa deneyimleyen karikatürist Erdil Yaşaroğlu, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, girişimci ve fütürist Alphan Manas, şef Arda Türkmen, moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ve iç mimar Esra Kazmirci, yeni Galaxy Note8’in yaşamlarına getirdiği kolaylıkları ve yenilikleri anlattı.

Açılış konuşması sırasında Türkiye’deki Note kullanıcı sayısının dünyadaki en büyük 5. topluluğu oluşturduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Note kullanıcılarının markamıza olan bağlılığı bize daha büyük işler yapmamız için ilham veriyor” dedi. Samsung olarak keşfedilmemiş alanlara cesur yatırımlar yaparak yeni teknolojiler geliştirmeye ve kullanıcıların hayatına değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan DaeHyun Kim, bunun tarafsız değerlendirmelere de yansıdığını belirtti. DaeHyun Kim: “Interbrand tarafından gerçekleştirilen “En İyi Global Markalar” araştırmasında bir sıra daha yükselerek 6. sıraya çıktık ve marka değerimizi %9 arttırarak 55 milyar dolara ulaştık” dedi.

Ön sipariş sürecinde kullanıcılardan yoğun bir talep gören Galaxy Note8; Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renk seçenekleriyle 4999TL’den satışa sunuldu.

Samsung Galaxy Note8 Ürün Özellikleri