Samsung Galaxy Note8 Türkiye Lansmanı gerçekleşti

Samsung Electronics, büyük işler yapanların telefonu Galaxy Note8’in Türkiye lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte Galaxy Note8’i Türkiye’de ilk defa deneyimleyen karikatürist Erdil Yaşaroğlu, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, girişimci ve fütürist Alphan Manas, şef Arda Türkmen, moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz ve iç mimar Esra Kazmirci, yeni Galaxy Note8’in yaşamlarına getirdiği kolaylıkları ve yenilikleri anlattı.
Açılış konuşması sırasında Türkiye’deki Note kullanıcı sayısının dünyadaki en büyük 5. topluluğu oluşturduğunu belirten Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Note kullanıcılarının markamıza olan bağlılığı bize daha büyük işler yapmamız için ilham veriyor” dedi. Samsung olarak keşfedilmemiş alanlara cesur yatırımlar yaparak yeni teknolojiler geliştirmeye ve kullanıcıların hayatına değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan DaeHyun Kim, bunun tarafsız değerlendirmelere de yansıdığını belirtti. DaeHyun Kim: “Interbrand tarafından gerçekleştirilen “En İyi Global Markalar” araştırmasında bir sıra daha yükselerek 6. sıraya çıktık ve marka değerimizi %9 arttırarak 55 milyar dolara ulaştık” dedi.
Ön sipariş sürecinde kullanıcılardan yoğun bir talep gören Galaxy Note8; Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renk seçenekleriyle 4999TL’den satışa sunuldu.
Samsung Galaxy Note8 Ürün Özellikleri
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Galaxy Note8
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Ekran
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6.3-inç Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (521ppi)
* Ekran, yuvarlak köşeleri hesaba katmadan, köşeli olarak tam bir dikdörtgen olarak ölçülmüştür
* Varsayılan çözünürlük Full HD + Ayarlar'dan QUAD HD + (WQHD +) olarak değiştirilebilir.
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Kamera
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Ana: İkisi de Optik İmaj Sabitleyiciye sahip Çift Kamera Dual OIS
- Geniş-Açı: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS
- Telefoto: 12MP AF, F2.4, OIS
- 2X optik zoom, 10X dijital zoom
Ön: 8MP AF, F1.7
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Kasa
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162.5 x 74.8 x 8.6mm, 195g, IP68
(S Pen: 5.8 x 4.2 x 108.3mm, 2.8 g, IP68)
* IP68 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip. 30 dakikaya kadar 1.5 metreye kadar tatlı suya batırılmış test koşullarına dayanır.
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AP (uygulama İşlemcisi)
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Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci
Octa core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64bit, 10nm işlemci
* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
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Bellek
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6GB RAM (LPDDR4), 64GB* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
* Kullanıcı belleği, işletim sisteminin ve cihaz özelliklerinin çalıştırılması için kullanılan yazılımın depolanması nedeniyle, toplam bellekten düşüktür. Gerçek kullanıcı belleği, operatöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve yazılım yükseltmeleri yapıldıktan sonra değişebilir.
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SIM Kart
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Tek: bir adet Nano SIM ve bir adet MicroSD slotu (256GB’a kadar)
* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
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Pil
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3,300mAh
WPC ve PMA ile kablosuz şarja uyumlu
QC 2.0 uyumlu Fast Charging /Hızlı Şarj
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İşletim Sistemi
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Android 7.1.1
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Ağ
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LTE Cat. 16
* Pazarlara ve mobil operatörlere göre değişiklik gösterebilir.
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Bağlantı
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Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,
Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)
*Galileo ve BeiDou kapmaması sınırlı olabilir.
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Sensörler
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İvme ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Jiro Sensör, Jeomanyetik Sensör, Salınım Sensörü, Nabız Ölçer, Yakınlık Sensör, RGB Işık Sensörü, İris Sensörü, Basınç Sensörü
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Kimlik Doğrulama
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Kilit Yöntemi: Şekil, Rakam, Şifre
Biyometrik Kilit Yöntemleri: İris Tarayıcı, Parmak İzi Tarayıcı, Yüz Tanıma
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Ses Formatları
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MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
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Video Formatları
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MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
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