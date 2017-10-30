Galaxy S5 ile Bitcoin madenciliği yapılıyor!

39 adet Galaxy S5’i eşleştiren Samsung özel bir yazılım sayesinde, standart Bitcoin sistemlerinden daha az enerji tüketen ve daha verimli bir yapı oluşturdu. Hatta bu sisteme ekranı kırık olan ve iç donanımı zarar görmemiş Galaxy S5’ler de dahil edilebiliyor. Samsung’un konu hakkında yaptığı açıklama ise:

Bu yenilikçi platform, eski Galaxy cihazlarının yeni bir yaşam sürdürebilmeleri, masaüstü çekmecelerde unutulabilecek veya atılabilecek yeni olasılıklar ve cihazlar için potansiyel değer sağlanabilmesi için kullanılabilir.



Bitcoin madenciliği gün geçtikçe zorlaşıyor. Günümüzde güçlü sistemlerle yapılan madencilik artık eskisi kadar kazandırmıyor. Uzmanlar madenciliğin bitmeyeceğini söylüyorlar ve Bitcoin son haftalarda tarihi sıçrayışlar yaşıyor. Bu nedenlerle Samsung’un kurduğu sistemin, neresinden bakarsanız bakın avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Bitcoin’e karşı alınan önlemlerin yetersiz kalması, birçok devleti endişelendiriyor.