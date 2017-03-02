Samsung Galaxy S7 bardaklık içinde yandı

Eski Dominion Üniversitesi'nde kıdemli alışan olan Shaunique Lamb adında 27 yaşındaki bir kadın, Samsung Galaxy S7'nin aracında durduk ere yandığını söylüyor. Telefon, araç içinde bir bardak tutucu içerisindeyken ateş aldı. Olayı bu kadar ciddileştiren şey ise telefonun Lamb’ın arabayı kullandığı sırada ateş alması oldu.

Lamb, telefonun şarj cihazına takılı olmadığını, ancak cihazın bir uygulamasından çalınan müziği dinleyebilmesi için Bluetooth ile senkronize edildiğini söyledi. Olay, 23 Şubat'ta gerçekleşti ve Lamb duman tçıkmaya başlayınca, aracını yolun kenarına çekerek ciddi yaralanmadan kaçmayı başardı.

Kişisel yaralanmadan kurtulan Lamb, mali zarardan kurtulamadı. Telefonu, satın aldığı Sprint mağazasına geri götürdü ve ona Asurionsigorta planıyla dahi, 200 Dolar bir ücret ödemesi gerektiği söylendi. Lamb, Samsung ile temas kurduğunu ancak üreticinin konuyu ciddiye almamasından korktuğunu söyledi.

Samsung, söz konusu cihazın fiziksel olarak ne olduğunu belirleyebilmesi için söz konusu cihazın incelenmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Samsung’un açıklamasına göre, Samsung'un Lamb'ın yanmış telefon kalıntılarını alıp incelemesi gerekiyor.

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