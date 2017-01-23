Samsung Galaxy S8, 8 adımlı pil testinden geçecek

Samsung, Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra itibarını düzeltmeye çalışıyor. Şirket, bugün yaptığı resmi açıklama ile Galaxy Note 7’nin patlama nedenini açıkladı ve bunun için pillerdeki sorunları dile getirdi. Sonuçta, geçen yıl yapılan test prosedürleri ne olursa olsun, Galaxy Note 7 ünitesinin patlamasına yol açan sorunları anlamak için yeterli olmamıştı. Bu yüzden şirket, sıradaki amiral gemisi Galaxy S8 için daha uzun ve dikkatli testler yapıyor.





Samsung, dayanıklılık testi içeren yeni sekiz noktalı pil güvenlik kontrolünü duyurdu. Bu test, pilin hayatta kalıp kalmadığını görmek için yeterli olacak. Ayrıca, pilin aşırı sıcaklıkları kapsayan testler vasıtasıyla yerleştirilmesi ve genellikle pilin nasıl tepki verdiğini görmek için sınırlar zorlanacak. Diğer testler sızıntı ve deşarjları kontrol edecek ve Samsung, her şeyin olabildiğince yolunda olduğundan emin olmak için bir de Xray cihazından geçirecek. Pilde önceden bir problem olup olmadığını bulmanın bir yolu da, voltaj değişikliklerini kontrol etmektir. Bu da üretici tarafından yapılacak yeni testler arasında yer alıyor.



Samsung Galaxy S8, bu titizce uygulanan pil testlerinden sonra satışa sunulacak. Yeni süreç, tüketicilerin Samsung’un yeni cihazlarının güvenliği konusunda daha iyi hissetmelerini sağlayacak.v